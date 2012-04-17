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'Güvenli bir hapishane bulunduğunda, Ağar teslim olacak'

5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Mehmet Ağar hakkında yakalama emri çıkardı

17 Nisan 2012 19:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hapis cezası onanan Mehmet Ağar için yakalama emri çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Susurluk Davası kapsamında 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Mehmet Ağar hakkında yakalama emri çıkardı.

'Kaçmıyorum, kanun adamıyım'

 

 
Mehmet Ağar cephesinden ilk açıklama geldi. Mehmet Ağar'ın avukatı, Ağar'ın güvenli bir hapishane bulunduktan sonra teslim olacağını açıkladı. Mehmet Ağar'ın Habertürk'e yaptığı açıklama ise şu şekilde   
"Kaçmıyorum, kanun adamıyım. Kendim gidip teslim olacağım".

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ağar'ı, Susurluk Davası kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili ''cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu'' iddiasıyla yargıladığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onamıştı.

 

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