-Mehmet Ağar: "Kendimden emin, vicdanen rahatım" ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - ''Susurluk Davası'' kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili ''cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu'' iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ağar, ''Ben kendimden eminim ve vicdanen rahatım'' dedi. Ağar, avukatları Abdulkadir Toluç ve Abdullah Egeli aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ''Mahkeme kararlarında hüküm cümlesi şu sözle başlar, 'Türk Milleti adına'. Bizim için o sözle başlayan cümlenin nasıl devam ettiği veya edeceği önemli değildir. Bizim aşık olduğumuz, bir ömrü adadığımız o kelimedir. Benden kimse buğz etmemi beklemesin'' görüşünü dile getirdi. ''Ben kendimden eminim ve vicdanen rahatım'' diyen Ağar, yargı sürecinin devam ettiğini kaydetti. Mehmet Ağar, ''Deliller ve dosya müktesebatı ile paralellik arz etmeyen bu kararın Yargıtayda düzeleceğine emin olduğumu belirtir, herkesin devam eden yargı sürecine saygı göstermesini rica ederim'' dedi.