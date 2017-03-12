Mehdi Eker'in İsveç'te konuşma yapacağı salonun kira sözleşmesi feshedildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in İsveç'in başkenti Stockholm'de konuşma yapacağı salonun kira sözleşmesi iptal edildi.

DHA'nın haberine göre, daha önce lokallerinde yapılacağı duyurulan toplantının kendi lokallerinde yapılmayacağını söyleyen işletme sahibi kira sözleşmesinin iptal gerekçesini açıklamadı.

"Herkes konuşma yapma hakkında sahiptir"

Diğer yandan İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu sözcüsü Kent Öberg İsveç Radyosu’nun sorusuna verdiği yanıtta "İsveç’te ifade özgürlüğü vardır, herkes konuşma ve toplantı yapma hakkına sahiptir. Böyle bir izin alınmışsa o toplantı yapılabilir’’ diye konuştu.

Yabancı siyasetçilerin başka ülkelerde kampanya yapmasına ilişkin hukuku değerlendiren Uluslararası Hukuk Profesörü Ove Bring de "‘Temel kural olarak ifade özgürlüğü hakkı geçerlidir.Ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi gerekli görmeleri durumunda diğer ülkeler kaynaklı politik kampanyaları yasaklama hakkını da tanımaktadır’" dedi.