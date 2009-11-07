Mehdi Eker'in açıklamaları kafa karıştırdı

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, GDO ürünlerle ilgili "Ben vatandaşlarıma Türkiye'de yetiştirilen tüm sebze ve meyveyi ve tüm tarımsal ürünleri gönül rahatlığıyla tüketmelerini öneriyorum. Hiç endişe etmelerine gerek yok" dedi.



Eker, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (İSEDAK) Toplantısı Bakanlar Oturumunun açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, "GDO'lu ürünlerle ilgili son durum nedir?" sorusu üzerine Bakan Eker, işin tartışma şeklinin yanlış olduğunu belirterek, bunun bilimsel bir konu olduğunu ve bilimsel bir konunun işin uzmanları tarafından tartışılması gerektiğini kaydetti.



"Ama ben işin uzmanı olarak konuşan bir kişi dışında kimseyi görmüyorum" diyen Bakan Eker, diğerlerinin siyasi görüşlerini, kendi görüşlerini ifade ettiğini dolayısıyla, konunun yanlış bir zeminde tartışıldığını anlattı.



Konunun, ilgisiz ürünler eşliğinde tartışıldığını ifade eden Eker, "Örneğin sürekli GDO'dan bahsediliyor ve sebze meyve gösteriliyor. Bu aslında tipik bir cehalet örneği. Çünkü sebze meyveyle bu konunun hiç bir ilişkisi yok. Sebze meyve gösterilirken de Türkiye'deki üreticilere, çiftçilere, seracılara zarar veriliyor. Ben vatandaşlarıma Türkiye'de yetiştirilen tüm sebze ve meyveyi ve tüm tarımsal ürünleri gönül rahatlığıyla tüketmelerini öneriyorum. Hiç endişe etmelerine gerek yok" diye konuştu.



Eker, yönetmeliğin GDO'ların Türkiye'ye girişini serbestleştirmek için değil, aksine dünyada AB standartları doğrultusunda bunun değerlendirmesini yapacak, risk analizini yapacak şekilde, denetim ve kontrol mekanizmasını geliştiren ve bunu ilk defa yapan bir yönetmelik olduğunu dile getirdi.



Eker, şunları kaydetti:



"Daha önce böyle bir mevzuat yok. İlk defa bu yönetmelikle daha sıkı bir denetim, daha ciddi bir denetim, daha iyi bir kontrol geliyor. Türkiye'deki insanların, hayvanların, bitkilerin, çevrenin sağlığının korunmasını öngören bir yönetmelik. İnsanlar konuşmadan önce çıkardığımız bu yönetmeliği anlayarak baştan sona okusunlar. Anlaşılmayan bir taraf varsa da Tarım Bakanlığı'ndan bilgi alsınlar ve öyle konuşsunlar. Farklı görüşler olabilir. Biz her görüşe saygı duyarız ama bilimin konusunu bırakın bilim adamları tartışsın."



'Ben GDO'Lu ürün yemem' demişti



Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker perşembe günü düzenlediği bir basın toplantısında ise GDO'lu ürünlerle ilgili olarak tabiata müdahaleyi doğru bulmadığını dile getirerek, "Ben GDO'lu ürün yemem." demişti.

