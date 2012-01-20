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Mehdi Eker canlı yayında süt içti

Star TV'de canlı yayında süt içen Eker, "Anneler korkmadan çocuklarına süt içirebilirler" dedi.

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Tarım Bakanı Mehdi Eker, sütün kanser yaptığı iddialarıyla ilgili son noktayı koydu. Star TV'de canlı yayında süt içen Eker, "Anneler korkmadan çocuklarına süt içirebilirler" dedi.
 

Sütün kanser yaptığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.


Tarım Bakanı Mehdi Eker, Star TV'deki Melek programında konuyla ilgili son noktayı koydu.


Eker şunları söyledi: "Bir bardak sütte fırtına koparıldı. Bir cümle çekilip manşete çekildi. Biz bu doğru değil dedik. Bizim başlattığımız sistemle tarladan sofraya kadar bütün üretilen bütün gıda maddeleri denetleniyor. Sanayide işlenen süt güvenilir süttür. Ambalajlanan süt, denetleniyor. Birçok aşamadan sonra paketlenip satışa sunuluyor.


Süt çok sağlıklı bir içecek. Her yaştaki insanın tüketmesi gereken bir içecek. Güvenilirdir. Gönül rahatlığıyla anneler, kendileri tüketibilirler. Çocuklarına korkmadan içirebilirler. Sokak sütleri sağlıksız olabilir. Burada dikkatli olmak lazım. Onların denetimi yeteri kadar yapılamiyor. İçine bir şey katıldı mı bunu bilmiyorsun. Ambalajlı süt çok daha güvenlidir. Yeni gıda güvenliği sistemiyle her kademede denetliyoruz.


Etiketleri eskiden okunmuyordu. Bunu yasakladık en az 12 punto büyüklüğünde olacak. Denetlediğimiz yanlış bir şey olunca markayı tespit edip 'şu firma sağlığa aykırı işlemi yaptı' diyeceğiz."



Canlı yayında içti


Annelerin korkmadan çocuklarına süt içirebileceğini belirten Eker, kendisi de canlı yayında süt içti.


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