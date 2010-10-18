-MEGİ TAYFUNU FİLİPİNLER'İ VURDU MANİLA (A.A) - 18.10.2010 - Filipinler'in son yıllarda tanık olduğu en kuvvetli tayfun Megi, ülkenin kuzeydoğu kıyısını vurdu. Tayfunun saatteki rüzgar hızının 225 kilometreye çıktığı bildirildi. 100 bin dolayında kişinin evlerinden ayrılarak güvenli yerlere sığınırken, meteoroloji, tayfunun güzergahındaki milyonlarca vatandaşa ve pirinç çiftçisine uyarılarda bulundu. Meteoroloji uzmanı Robert Sawi, tayfunun Isabela eyaletindeki Palanan Koyunu vurduğunu, kuzeydeki Luzon adasından geçerken seller ve toprak kaymalarına yol açabileceğini belirtti. Son sellerde 21 kişinin yaşamını yitirdiği Vietnam'ın da Megi tayfununa karşı hazırlandığı kaydedildi.