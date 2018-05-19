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Dünya

Meghan Markle ve Prens Harry evlendi

Celal Sönmez / Londra, 19 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık Veliaht Prensi Harry ve Meghan Markle evlendi

19 Mayıs 2018 17:49

Celal Sönmez / Londra, 19 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık Veliaht Prensi Harry ve Meghan Markle evlendi.
Windsor Sarayı’nda yer alan St. George Şapeli’nde gerçekleşen seromonide babası Thomas Markle’ın düğüne katılmayacağını açıklaması üzerine Meghan Markle’ı seromonide horona Prens Charles’ın yürüteceği ve Prens Harry’ye teslim edeceği söylenmişti fakat CNN’de yer alan habere göre Markle seromoniden hemen önce “güçlü ve bağımsız” bir kadın olarak Prens Harry’nin yanına tek başına çıktı. Prens Harry’nın Meghan’ı gördükten sonraki ilk sözleri “Harika görünüyorsun” oldu.
Markle ve Prens Harry yüzüklerini takıp birbirlerine yeminlerini ettikten sonra İngiliz Kilisesi Başpsikoposu tarafından nikahları kıyıldı.

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