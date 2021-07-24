Meghan Markle'ın babası, torunlarını görmek için mahkemeye başvuracak

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın sorunlar yaşadığı babası Thomas Markle, torunlarını görebilmek için kızı ve Prens Harry’i mahkemeye verebileceğini söyledi.

Fox News’a konuşan Thomas Markle “Çok yakında California mahkemelerine torunlarımı görebilme hakkım için dilekçe vereceğim” dedi.

Markle, Kraliçe Elizabeth ve diğer Kraliyet üyelerinin, görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın “kötü davranışından ötürü” torunlarını cezalandırmayacğaını umduğunu söyledi.

Meghan Markle, fotoğraflarını ve kişisel bir mektubunu medyaya sızdıran babasını affetmesinin zor olacağını açıklamıştı.