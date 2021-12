Meghan Markle'dan ebeveynlere ücretli izin için ABD Kongresine açık mektup

T24 Dış Haberler

Prens Harry ile birlikte ABD’de yaşamaya başlayan Sussex Düşesi Meghan Markle, ebeveynler için ücretli izin konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Charles Schumer’e açık mektup yazdı.

The Hill’de yer alan habere göre, ebeveynler için ücretli izin kampanyası yapan Paid Leave For All (Herkes İçin Ücretli İzin” isimli grup, Markle’ın mektubunu paylaştı.

Mektupta “Seçilmiş bir yetkili değilim, siyasetçi değilim. Ben, pek çoğu gibi bir vatandaş ve ebeveynim” ifadeleri yer aldı.

Markle, Kongre’deki Demokratlar, trilyonlarca dolarlık altyapı harcama paketinin içeriğini tartışırken, ücretli izni de dahil etmelerini istedi.

Prens Harry ile birlikte iki çocukları olan Meghan Markle, “Az sayıda ebeveyn gibi biz, bebeklerimizin kritik ilk aylarını beraber geçirmek ya da işe dönmek arasındaki acı gerçekle karşılaşmadık” dedi. “Hiçbir aile bu kararla karşı karşıya kalmak istemez” diyen Markle, “Hiçbir aile geçimini sağlamak ve çocuğuna bakma özgürlüğüne sahip olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı” dedi.

Britanya kraliyet ailesi üyelerinin siyasi anlamda nötr bir tutum takınması gerekirken, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak Prens Harry ile ABD’ye yerleşen Meghan Markle’ın açık mektubu dikkat çekti.