Meghan Markle da polis şiddeti ve ırkçılığa tepki gösterdi: Tek yanlış susmak olur

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Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'nin Minneapolis kentinde polisin dizini boynuna bastırarak öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd'u anmak için kamera karşısına geçti. ABD'de polis şiddeti nedeniyle öldürülen siyah vatandaşların adlarını sıralayan Markle, "Yanlış bir şey söylemekten çekindim ama sonra anladım ki tek yanlış bir şey söylememek olur" dedi.

Prens Harry ile Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen Meghan Markle, Floyd'un öldürülmesinin ardından polis şiddeti ve ırkçılığa tepki verenler arasına katıldı. Markle, kamera karşısına geçip şunları söyledi:

"Doğru olanı söylemek istedim ve söyleyemem ya da tepki çeker diye çok gergindim. Anladım ki yanlış olacak tek şey hiçbir şey söylememek. Çünkü George Floyd’un canı değerliydi, Breonna Taylor’ın canı değerliydi, Philando Castile’in canı değerliydi ve Tamir Rice’ın canı değerliydi. Pek çok adını bildiğimiz ve bilmediğimiz insanınki de aynı şekilde. Stephon Clark, onun canı değerliydi.

Bu nedenle size söylemek istediğim ilk şey, çok üzgün olduğum. Bunların hala yaşandığı bir dünyada büyümek zorunda olduğunuz için üzgünüm. Dünyayı olmasını hakettiğiniz bir noktaya getiremediğimiz için üzgünüm."