Meğer durum başkaymış

T24

"Hadi bu seferlik geçin"

"Dilekçeyi kaçak verdim"

45 öğrenciye soruşturma

İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) 5 yıldır uygulanan fakülteler arası geçiş yasağının gerekçesini öğrenmek isteyen öğrenciler bilgi edinme hakkını kullanarak İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bir dilekçe verdi.Öğrencisi oldukları Fen Edebiyat Fakültesi dışındaki fakültelere güvenlik görevlileri tarafından alınmadıklarını vurgulayan öğrencilerin verdiği dilekçeye, "Üniversitemizde fakülteler arası geçiş yasağı uygulanmamaktadır" yanıtı geldi.Bunun üzerine İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan’ın imzaladığı belgeyi de yanlarına alan öğrenciler önceki gün İÜ’nün tarihi kapısından Merkez Kampüs’e girmeyi denedi. Ancak kimlik kontrolü ve X-ray cihazından geçtikten sonra Merkez Kampüs’ün girişinde güvenlik görevlileri tarafından durdurulan öğrencilere, kimliklerine bakıldıktan sonra fakülteye giremeyecekleri söylendi.Belgeyi gösteren öğrenciler, bir süre bekletildikten sonra telefonda konuşturuldukları güvenlik amirinin "Bu seferlik size bir tolerans tanıyalım" yanıtıyla içeri girebildi.Radikal gazetesinin haberine göre; Özer Yılmaz, "Demokratik Gençlik Hareketi olarak öğrencilerin kendi okuluna girme özgürlüğünü engelleyen bu durumun gerekçelerini öğrenmek için rektörlüğe dilekçe yazmak istedik. Dilekçeyi vermek için Merkez Kampüs’e girmem gerekiyordu. Fakat Fen Edebiyat Fakültesi’nden olduğum için kampüse alınmadım. Dilekçeyi verebilmek için bile kampüse arka kapıdan kaçak olarak girmek zorunda kaldım. Dilekçemize gelen yanıta şaşırdık. Çünkü, bu yasak yıllardır uygulanıyor" diye konuştu.Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre sadece bu yıl Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi olup Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bulunduğu Merkez Kampüs’e girmek istedikleri için 45 öğrenciye soruşturma açıldı.Yılmaz’a göre yasak kulüp faaliyetlerini de baltaladı:"Geçtiğimiz yaz Öğrenci Kültür Merkezi kapatıldı. Kulüpler fakültelere dağıtıldı. Üyesi olduğumuz kulüplerde bu yasak yüzünden faaliyet gösteremiyoruz. Rektörlükten aldığımız belgeyle bugün üniversiteye girebildik. Fakat biz herhangi bir belgeye gerek duymadan kendi üniversitemize girmek istiyoruz. Demek ki bu yasak şimdiye kadar illegal bir şekilde uygulanıyordu. Bunu bütün arkadaşlarımıza duyuracağız ve gerekirse bu belgeyi çoğaltarak tek tek bütün öğrencilere vereceğiz."Fen Edebiyat Fakültesi’nden İÜ’lülerin alınmadığı Merkez Kampüs’e önümüzdeki günler yerli-yabancı turistler girebilecek. İÜ Beyazıt Yerleşkesi’ndeki tarihi yerlerin ziyarete açılması için Yangın Kulesi ve Süleymaniye Kapısı’nda restorasyona başlandı. 2011 içinde bitirilmesi planlanan çalışmaların ardından ziyaret başlayacak.