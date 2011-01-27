-MEGA KENTE MEGA BÜTÇE İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Toplam 13 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul, bu sene 24 milyar 658 milyon 360 bin TL bütçeyle yönetilecek. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2011 yılı bütçesi 6 milyar 700 milyon TL olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşlarından İSKİ'nin 3 milyar 256 milyon 532 bin TL, İETT'nin 1 milyar 800 milyon 445 bin TL ve bağlı 25 şirketin 6 milyar 298 milyon 7 bin TL olmak üzere 18 milyar 54 milyon 984 bin TL konsolide bütçesi bulunuyor. İstanbul'un 39 ilçesinin toplam bütçesi de 5 milyar 703 milyon 376 bin 9 TL. İstanbul İl Özel İdaresinin 2011 yılı bütçesi de 325 milyon TL. Bu bütçe bir önceki yıldan gelen devirler ve genel bütçeden gelen ödeneklerle birlikte 900 milyon TL'ye çıkıyor. Böylece İstanbul 2011'de toplam 24 milyar 658 milyon 360 bin TL'lik kaynak kullanmış olacak. -YATIRIM BÜTÇESİ- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden 4 milyar 158 milyon 728 bin TL, İSKİ bütçesinden 1 milyar 594 milyon 920 bin TL, İETT bütçesinden 561 milyon 253 TL, bağlı şirketlerden ise 1 milyar 188 milyon 177 bin TL yatırıma harcanacak. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konsolide bütçesinden yatırıma 7 milyar 503 milyon 78 bin TL harcanacak. İstanbul'un 39 ilçesinin toplam bütçesinden ortalama yüzde 20'sinin yatırımlara harcandığı hesaplandığında, ilçeler 1 milyar 150 milyon TL tutarında yatırım yapacak. İstanbul İl Özel İdaresi'nin 224 milyon 493 bin 401 TL olan yatırım bütçesiyle birlikte kente toplam bütçeden yaklaşık 8 milyar 877 milyon 571 bin 401 TL yatırım yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konsolide bütçesinden yüzde 49'unu ulaşım yatırımlarına ayırırken, İl Özel İdaresi de bütçesinin yüzde 43,75'ini eğitim, kültür ve sosyal hizmetlere ayırdı. -ULAŞIM YATIRIMLARI- Büyükşehir Belediyesinin yatırım kalemleri içinde en fazla pay her yıl olduğu gibi 2011'de de ulaşım yatırımlarına ayrıldı. Ulaşım için Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 2 milyar 663 bin 963 TL, İETT Bütçesinden 561 milyon 253 bin TL, bağlı şirketlerin bütçelerinden de 192 milyon 681 bin TL ayrıldı. Böylece 3 milyar 417 milyon 897 bin TL (yüzde 46) olan ulaşım bütçesi kapsamında, metro yatırımları, alt ve üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadükler, asfalt,trafik ve yol düzenleme işleri yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yatırım bütçesinden ikinci en yüksek payı ise çevre yatırımları alacak. Çevre yatırımları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 700 milyon 364 bin TL, İSKİ bütçesinden 1 milyar 594 bin 920 TL, bağlı şirketlerin bütçelerinden 333 bin 828 TL olmak üzere 2 milyar 629 bin 112 TL ayrıldı. Çevre yatırımları kapsamında ana arter ve meydanlarda aydınlatma tesislerinin yapımı, park bahçe ve çevre düzenlemeleri, katı atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ve geri kazanımı, deniz ve kıyıların temizliği, mezarlıkların bakımı, onarımı ve düzenlenmesi ile çevre korumaya ilişkin diğer yatırımlar yapılacak. Konsolide bütçeden şehir tiyatroları, çocuk şenlikleri, halka yönelik konserler, kütüphane ve müze hizmetleri, kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesi, eğitim hizmetleri, kültürel etkinlikler gibi kültür ve turizm yatırımları için ise 179 milyon 301 bin TL harcanacak. Hasta, yaşlı ve özürlü vatandaşlara yönelik sağlık giderleriyle, çeşitli sosyal tesislerin yapımı, halka yönelik konut yapımları gibi sağlık ve sosyal hizmetlere ilişkin giderlerin konsolide bütçe içindeki payı 651 milyon 314 bin TL olarak hesaplanırken, yapıların güçlendirilmesi, kentsel dönüşüm çalışmaları, bina inceleme ve itfaiye hizmetleri gibi başta deprem olmak üzere afetlerden korunmaya yönelik hizmetler için 625 milyon 454 bin TL harcama öngörüldü. -İLÇELER- İstanbul'un 39 ilçesinin 5 milyar 703 milyon 376 bin TL olan toplam bütçesinin ortalama yüzde 20'sinin yatırımlara harcandığı hesaplandığında da, ilçelerin 1 milyar 150 milyon TL tutarında yatırım yapacağı ortaya çıkıyor. İlçeler de yatırımlar kapsamında çevre koruma, park ve bahçe yapımları, temizlik giderleri, yol bakım ve onarım çalışmaları, sosyal hizmetler, spor ve kültürel yatırımlar geliyor. İstanbul'un ilçeleri arasında Fatih Belediyesi 291 milyon 590 milyonluk bütçesiyle ilk sırada yer alırken, 260 milyon TL'lik bütçesiyle Şişli ikinci, 250 milyon TL'lik bütçesiyle de Küçükçekmece 3. sırada yer alıyor. İlçeler arasında en az bütçesi olan ise sırasıyla 18 milyon 700 bin TL'lik bütçesiyle Şile birinci, 28 milyon TL'lik bütçesiyle Adalar ikinci, 28 milyon 500 bin TL'lik bütçesiyle de Çatalca üçüncü sırada yer aldı. Bu yıl yaklaşık 100 yeni okulun yapılacağı İstanbul'a ayrıca 6 spor salonu ve 4 hastane inşa edilecek.