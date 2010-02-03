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Ekonomi

Meg Ryan İstanbul'da

İstanbul Moda Haftası'nın açılışında kurdeleyi kesen Meg Ryan, kurdeleyi keserken az daha düşüyordu.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - İstanbul Moda Haftası'nın açılışında kurdeleyi kesen Meg Ryan, kurdeleyi keserken az daha düşüyordu.


İstanbul Fashion Week başladı. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Fashion Week'in (IFW) Santralİstanbul'daki resmi açılışı yapıldı.


Açılış öncesi Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Çağlayan İstanbul'un bir moda ve tasarım şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Çağlayan " Şundan çok emin olmanızı isterim ki dünyanın 15 .büyük ekonomisi Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olan İstanbul'u modanın ve tasarımın merkezi haline getirmek ve dünyada moda ve tasarım kelimeleri yan yana geldiğinde mutlaka İstanbul'un isminin geçeceği çok önemli çalışmalar yapıyoruz. " dedi.


Eli havada kaldı

 
Konuşmaların ardından Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan beraberindekilerle İstanbul Fashion Week'in açılışını yaptı. Açılışa ABD'li ünlü sinema oyuncusu Meg Ryan da katıldı. Arabasından iner inmez basın mensuplarına el sallayan Ryan, daha sonra Bakan Çağlayan ile tokalaştı. Tokalaşma sırasında İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi de Ryan ile tokalaşmak için elini uzattı ama Tanrıverdi'nin eli havada kaldı.


Soğuktan titredi 


Bir ara gözündeki güneş gözlüğünü gözünden çıkaran Ryan, tekrar güneş gözlüğünü takmayı ihmal etmedi. Açılış sırasında Meg Ryan'a konuşmalar bir kadın tercüman tarafından İngilizcye çevrildi. Bakan Çağlayan'ın konuşması sırasında Meg Ryan'ın soğuk hava nedeniyle titrediği de gözlerden kaçmadı.


Düşmekten son anda kurtuldu 


Kurdela kesilerek yapılan açılış sonrası bir ara Bakan Çağlayan'a dönmek isteyen Meg Ryan, düşme tehlikesi de atlattı. Platformun ucunda duran Ryan düşmekten Bakan Çağlayan'ın ellerine tutunarak kurtuldu. Bakan Çağlayan kesilen kurdelanın bir kısmını Meg Ryan'a hediye etti. Açılışın ardından korumalar tarafından vıp salonuna alınan Ryan'ı görütülemek isteyen basın mensupları birbirleriyle yarıştı. Bu arada Bakan Çağlayan da standları gezmeyi ihmal etmedi. Açılışın ardından, İstanbul Fashion Week etkinlikleri Gizia defilesiyle başladı. Defilede Gizia'nın 2010 - 2011 Sonbahar-Kış koleksiyonunu tanıtıldı. Defilede Tuğçe Kazaz, Tülin Şahin gibi mankenler de podyuma çıktı. Defileye sırasında bir mankenin iş kazası damgasını vurdu. Göğsü açılan manken kısa sürede toparlanarak yürüyüşüne devam etti.

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