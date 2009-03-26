'Medyum'a Paşa'yı sorduk'

2. İddianamede, varlığı öne sürülen Ergenekon örgütü adına propaganda içerikli filmler yaptığı iddiasıyla gündeme gelen şüpheli Yönetmen Halis Yavuz Işıklar’a, İslam A. adındaki bir medyumla yaptığı görüşme de yer alıyor.





Işıklar, 8 Nisan 2008’de, saat 18.07’de İslam A. ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Ergenekon, mergenekon onu suçluyorlar hani darbeci marbeci diye, başına bir şey gelir mi, şeklinde Şener Paşa’nın endişeleri vardı. Ben de yardımcı olmak için İslam denilen medyuma bu konuyu sordum. Kendisinin cinlerle de alakası olduğunu biliyordum" cevabını verdi. İddianamede, Işıklar’ın Atatürkçü Düşünce Derneği’nden ayrılmak isteyenleri, "Sen komutanın gönlündeki Cumhurbaşkanısın" diyerek vazgeçirdiği belirtilirken, şu ifadelere yer veriliyor: "Şüphelinin, Eruygur’un Jandarma Genel Komutanlığı’ndan emekli olduktan sonra Ergenekon Silahlı Terör Örgütü’nün talimatıyla ülkede askeri müdahaleye uygun zemini oluşturmak amacı doğrultusunda genel başkanlığına geldiği ADD ile hiçbir alakasının olmadığını beyan etmesine rağmen, görüşme içeriklerinde Eruygur ve ADD’nin her şeyi ile ilgilendiği, hatta gerektiğinde ’Adamın hesabını kes, defterini düz’ şeklinde talimatları Eruygur’dan aldığını bizzat beyan ettiği, ’Ölümlerden ölüm beğen’ şeklindeki tabirleri ve dernekten ayrılacak kişilere ’Sen komutanın gönlündeki Cumhurbaşkanısın’ diyerek vazgeçirmeye çalışması da ADD ile alakası olmayan birisi için uygun düşmediği görülmektedir." İddianamede, Işıklar’ın Eruygur ve İlker Güven’e bağlı olarak örgüt üyesi olarak faaliyette bulunduğu belirtildi.