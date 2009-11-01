Medyum Memiş Erbil'e Davutoğlu'ndan önce gitmiş

Medyum Memiş geçtiğimiz ekim ayında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüştüğünü söyledi



" Daha önce Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi eski Başbakanı Neçirvan Barzani ile daha önce tanışıyorduk. Geçtiğimiz ay Londra'da görüşme fırsatımız oldu. Kendisi beni Erbil'e davet etti. 19-21 Ekim tarihleri arasında Erbil'deydim. Burada Mesud Barzani ile görüştüm. Birebir gerçekleşen buluşmamızda çok hoş sohbetimiz oldu. Türkiye'deki gelişmelerden konuştuk. Aramızda iyi bir dialog oldu. Kendisiyle önümüzdeki günlerde tekrar buluşmayı umuyorum" dedi.