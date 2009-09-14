Medyum çocuk pornosundan tutuklandı

Antalya'da, başkalarının MSN adreslerini şifrelerini kırarak
kullandığı iddiasıyla şikayet üzerine gözaltına alınan medyumluk yapan Erdal
Tunç, bilgisayarında bulunan 500 çocuk pornosu görüntüsü nedeniyle tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Olay Antalya Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro
Amirliği'ne gelen bir ihbar üzerine ortaya çıktı. Polise başvuran ve adı
açıklanmayan bir kişi, bir medyum tarafından MSN adresinin şifresinin
kırıldığını ve kullanıldığını söyledi. Polis yaptığı çalışmada, kırdığı şifreyle
adresi kullanan medyuma ulaşarak evine baskın düzenledi. Baskında, medyumluk
yapan Erdal Tunç'un bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu.
Polis
medyumluğun yanında ‘hacker’lık yapan ve başkalarına ait binlerce MSN adresi
şifresi kırdığını belirlediği Tunç'un bilgisayarında yaptığı incelemede, çok
sayıda adresin yanı sıra, 500 çocuk pornosu görüntüsü buldu. Bilgisayarda ayrıca
türbanlı kadınların pornografik fotoğrafları ile çok sayıda erotik ve
pornografik görüntü ve fotoğraf da bulundu.
Erdal Tunç, sorgusunun
ardından ‘çocuk pornosu görüntüleri bulundurmak, paylaşmak’ suçlarından
tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi. Tunç, nöbetçi mahkeme tarafından
tutuklanarak cezaevine gönderildi.