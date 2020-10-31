Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: TBMM Başkanlığı'nın Mesut Yılmaz için verdiği başsağlığı ilanında 1 hata, 3 eksik var; kasıt mı, cehalet mi?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, TBMM Başkanlığı'nın vefat eden eski başbakan Mesut Yılmaz için verdiği başsağlığı ilanında, Gümrük ve Tekel Bakanlığı yaptığı yönündeki bilginin doğru olmadığını söyledi.

Faruk Bildirici, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanlığı, Mesut Yılmaz için başsağlığı ilanı vermiş, 1 hata 3 eksik var. Yılmaz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapmadı. ANAP Genel Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, 21 ve 23. dönem milletvekilliği yazılmamış. Kasıt mı, cehalet mi?" sorusunu yöneltti.

Mesut Yılmaz'ın ilk açıklanan ama onaylanmayan listede Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görüldüğünü ancak Yılmaz'ın bu bakanlığı yapmadığını ifade eden Bildirici, "En hazini, Başbakanlık web sayfası kapalı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'de de TC hükümetleri yok. Sadece Wikipedia'da buldum hükümetler listesini.Bu hata sanırım oradan" diye yazdı.