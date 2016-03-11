Medyaya sızdırılan IŞİD belgeleri gerçek mi?

Medyaya sızdırılan ve 22 bin IŞİD militanının bilgilerini içerdiği belirtilen belgelerin doğru olup olmadığı tartışılıyor.

İngiliz Sky News televizyonu ve Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırılan belgelerde; 50'den fazla ülkeden IŞİD'e katılmak için başvuru yapan 22 bin militanın adlarının, adreslerinin, telefon numaralarının, aile bilgilerinin, hata kan gruplarının yazılı olduğu bildirdi.

Suriye'den verdiği haberlerle bilinen haber sitesi Zaman Al-Wasl da, Ocak ayında aynı belgeleri elde ettiğini duyurdu. İngiltere gazetelerinde bugün yayımlanan analizlerde bu konuda farklı görüşler olduğu aktarıldı.

Guardian, belgelerle ilgili, bunların doğru olup olmayacağına dair şüphelere neden olan noktaları ele aldı. Gazeteye konuşan IŞİD karşıtı bir siyasi eylemci, belgelerin yeni olmadığını son iki yıl içerisinde internet ortamında yayımlandığını söyledi.

Tarihler, logo, yazı düzeni ve ifadelerle ilgili şüpheler

Guardian, belgelerin bir İngiltere vatandaşının Suriye'ye, IŞİD kurulmadan önce geçtiğini gösterdiğini yazıyor. Ancak gazete, bu kişinin önce bölgeye geçip IŞİD'e daha sonra katılmış olması olasılığının bulunduğunu da ekliyor. Gazete, bazı yazıların Arapça'da olduğunun tersine, soldan sağa doğru okunduğuna dikkat çekiyor. Ancak bunun Microsoft Word programının eski bir sürümü nedeniyle oluşmuş olabileceği de aktarılıyor. Belgelerde militanların ölümüyle ilgili 'ölüm tarihi' ifadesinin kullanıldığına dikkat çeken gazete, normalde örgütün 'şehit olma tarihi' ifadesinin kullanmasının daha mantıklı olacağını yazıyor. Gazetede Martin Chulov imzasıyla yayımlanan analizde ise öncelikle bu belgelerin gerçek olsa bile IŞİD'e ait 'devlet belgeleri' olmadığının bilinmesi gerektiği belirtiliyor.

Para için üretilmiş olabilirler mi?

Guardian, Suriye ve Irak'ta bazı kişilerin ya para kazanmak için ya da güvenli bir şekilde Avrupa'ya göç etmek için bu tür belgeleri medyaya ve yetkililere satmaya çalıştığını yazıyor.

Gazete, geçen iki yıl içinde, bu tür belgelere sahip olduğunu söyleyen toplam üç kişiyle görüştüğünü ancak yeteri kadar değerli bulmayarak ödeme yapmadığını belirtiyor.

Independent'ın deneyimli Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn de belgelerin doğru olup olmadığıyla ilgili uzmanlarla görüşmüş.

Cokburn uzmanların doğruluk konusunda bir noktada buluşmadığını, farklı görüşlere sahip olduklarını aktarıyor.

Örneğin Cockburn'e konuşan yazar James Harkin, belgelerdeki telefon numarası gibi bazı bilgilerin doğru olabileceğini ama diğer bilgilerin belgeleri daha satılabilir hale getirmek için değiştirilmiş olabileceklerini söylemiş.

Harkin, "Şurası acı ki, bu bölgedeki insanların sahte belge yapmaktan başka para kazanma yolu yok. Bu yüzden bunları doğrulatmak zor" diye konuşmuş.

Daily Telegraph ise belgelerin, İngiltere'den Suriye ve Irak'a cihat için savaşmaya gidenlerin bazılarının İngiltere'de bulunan din adamı Ömer Bekri Muhamed tarafından gönderildiğini gösterdiğinin altını çiziyor.

Gazeteye göre belgeler, kamuoyunda 'Totenham Ayetullah'ı olarak bilinen Muhammed'in IŞİD'le bağlantısını ortaya koymuş oluyor.