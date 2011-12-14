-Medyapım ve TIMS Prodüksiyon'da arama İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - İstanbul'da bazı televizyon kanallarının izlenme oranlarının belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin operasyon kapsamında Medyapım ve TIMS Prodüksiyon'da arama yapıldı. Levent Mahallesi Karanfil Caddesi Yeşil Çimen Sokak'taki Medyapım ile Levent Caddesindeki TIMS Prodüksiyon'a gelen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu şirketlerde arama yaptı. Polis ekipleri, aramaların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde şirketlerden ayrıldı. Operasyon kapsamında, Nielsen Audience Measurement Piyasa Araştırmaları Hizmetleri AŞ'nin Kadıköy'deki binasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce arama yapılmıştı.