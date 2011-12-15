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Medyapım şirketinde yapılan aramalar tamamlandı İSTANBUL (A.A)

15 Aralık 2011 07:44

-Medyapım şirketinde yapılan aramalar tamamlandı İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - İstanbul'da bazı televizyon kanallarının izlenme oranlarının belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin operasyon kapsamında Medyapım şirketinde yapılan aramalar tamamlandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Levent Yeşilçimen Sokak'ta bulunan Medyapım şirketinde yaptığı aramanın ardından buradan aldıkları belgeleri çuvala koyarak mühürledi.  Çalışmaların tamamlanmasının ardından belgeler incelenmek üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında Nielsen Audience Measurement Piyasa Araştırmaları Hizmetleri AŞ'nin Kadıköy'deki binasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce arama yapılmış, burada da bazı belge ve dokümanlara el konulmuştu.

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