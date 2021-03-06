Medyadan çıkan Doğan Holding enerji şirketine dönüştü: 2020'de toplam ciro 10.7 milyar TL oldu; FAVÖK'ün yüzde 53'ü elektrik ve akaryakıttan geldi

2018 yılında medya şirketlerini Demirören'e satan Doğan Holding, 2020 yılına ait konsolide finansal verilerini açıkladı. 2020 yılı verileri topluluğun kârınnı önemli bölümünü elektrik üretimi ve akaryakıttan elde ettiğini gösterdi.

Doğan Holding 2020 yılında toplam 10 milyar 768 milyon TL konsolide gelir elde etti. Holding’in 2020 yılında elde ettiği brüt kâr ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 1,29 milyar TL oldu. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) yüzde 32 artarak 679 milyon TL’den 899 milyon TL’ye yükseldi. Ana ortaklığa ait 2020 yılı kârı ise yüzde 125 artarak 617 milyon TL’den 1,39 milyar TL’ye ulaştı.



Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Doğan Holding’in, 2020’deki tüm olumsuzluklara rağmen belirsizlikleri dikkatle yönettiğini, dengeli bir portföye sahip olduğunu ve bilanço açık pozisyonu olmadığı için yılı pozitif kapatmayı başardığını belirtti. Kârlılıkta 2019 yılına göre daha iyi seviyelere gelindiğini belirten Göğüş, sözlerine şöyle devam etti:

“En çok elektrik üretimi, otomotiv, sanayi ve ticaret ve internet ve medya alanlarında büyüdük. Pandemi kaynaklı sıkıntılardan dolayı gayrimenkul sektöründe bazı sıkıntılar yaşanıyor, bunun dışındaki alanlarda karlılıklarımız iyi seviyelerde gerçekleşti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârımızın (FAVÖK) yüzde 29’u elektrik üretimi ve ticaretinden, yüzde 24’ü Aytemiz’den, yüzde 17’si medya-internet-eğlenceden, yüzde 16’sı sanayiden, yüzde 6’sı finansman ve yatırımdan, yüzde 3’ü otomotivden ve yüzde 5’i gayrimenkul yatırımlarından geliyor. Kriz yılı olmasına rağmen, bir önceki yıla göre gayrimenkul sektöründe durma noktasına gelen işler ve akaryakıtta yılın ilk yarısında yaşanan durgunluğun dışında, 2020’de tüm sektörlerde FAVÖK’te önemli artışlar kaydettik. Zira yeniden yapılanma sürecimizin sonrasında şirketlerimizde yaptığımız değer yaratma planları ve Doğan Yatırım Stratejisi çalışmalarımız 2020’de meyvelerini vermeye başladı.”

Kanal D Romanya ilk kez temettü dağıtacak

Doğan Holding CEO’su Göğüş, şirket performanslarıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aytemiz pandemiye rağmen yılı, kârlı ve makul bir performans ile tamamladı. Kanal D Romanya, yatırıma ait borçlarını kapadı ve sürdürülebilir değer yaratma planı çerçevesinde ilk kez temettü dağıtacak. Doğan Dış Ticaret, hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Ditaş ve Çelik Halat, teknolojik dönüşüme ve kapasite artırmaya dönük yatırımlarını yapmaya başladı. Hürriyet Emlak teknolojik altyapısını tamamen yeniledi ve birçok operasyonel metriğini iyileştirmeye başladı. Doğan Egmont, Doğan Burda etkinliklerini farklı iş alanları yaratarak artırdı.



Dünyanın en önemli dijital müzik oyuncularından Believe International 2020 yılında DMC’ye ortak oldu. Trend Oto -yeni adıyla Doğan Trend- otomotiv sektöründe hem yeni işlere imza attı hem de portföyüne yeni markaları (Kymco, MG, Silence, Wall charge) dahil etti... 2020 bizim için aynı zamanda bir yatırım yılı oldu. Temmuz ayında SESA Ambalaj’a yatırım yaptık. Finans alanında derinleşmek için, 200 milyon TL sermayeli D Yatırım Bankası’nı kurduk.



Pandemi şartlarına rağmen, Taşpınar Rüzgâr Elektrik Santralimizi devreye aldık. Böylece yenilenebilir enerji alanındaki toplam kurulu gücümüzü 269 MW’a çıkarttık. Hisse performansı açısından çok başarılı bir yıl geçirdik. BIST 100’ün 2020 yılında yüzde 29’luk artışına karşın bizim hissemiz %71 artış gösterdi. Pazar değerimiz 1 milyar doları aştı.”



