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Spor

Medyadaki antrenör madeni (Özel)

Futbolu bırakan isimler saha kenarını değil, ekranı tercih ediyor Türk futbolu yerli oyuncu ile birlikte yerli antrenör kısır döngüsüne de girdi Türk futbolunda şu sıralar yabancı sayısı tartışıla dursun, futbolun saha dışındaki aktörleri olan teknik di

19 Eylül 2017 13:38

Futbolu bırakan isimler saha kenarını değil, ekranı tercih ediyor

Türk futbolu yerli oyuncu ile birlikte yerli antrenör kısır döngüsüne de girdi

Türk futbolunda şu sıralar yabancı sayısı tartışıla dursun, futbolun saha dışındaki aktörleri olan teknik direktör konusu da konuşulacağına benziyor. Geçen sezon uygulamaya sokulan yabancı kuralına kulüplere göre 28 kişilik kadroda 14 yabancı  bulundurabilme hakkına sahip. 
Sezon başı Milli Takım\'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu\'nun başlattığı tartışma en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın görüş bildirmesiyle iyice alevlendi. Şu sıralar konuşulan isi 3 sene içinde yabancı sayısının kademeli olarak düşürülmesi yönünde.
Yerli oyuncular sahada azaldığı gibi, saha kenarını ise eski oyuncular tercih etmiyor. Futbolun saha içindeki yerli mimarlarının sayısının artıp artmayacağı önümüzdeki yıllar cevabını bulacakken, profesyonel kariyerini sonlandıran yerli oyuncular antrenörlüğü değil, medyada yorumculuğu seçiyor. Süper Lig\'de bu hafta teknik direktörlerinin ayrılmasıyla hocasız kalan Osmanlıspor ve Yeni Malatyaspor dışında 14 takım yerli teknik adamlara emanet edilmiş durumda. Bu yerli teknik adamların sadece 5\'i son 20 yıl içinde futbolu bıraktı. Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna 2010, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı 1996, Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk 2010, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman 2000 ve Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri ise 2002 yılında futbolu bıraktı.
Yerli teknik adamlarda hal böyleyken medyadaki eski futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Görsel ve yazılı medyada birçok antrenör adayı bulunurken, bu isimlerin çoğu futbolu yeni bırakmış durumda. Futbolculuk kariyerinde her biri yıldız isim olan Tümer Metin, Tuncay Şanlı, Erman Özgür, Rüştü Reçber gibi isimler antrenörlük yapmak yerine gazete ya da televizyonlarda yorumculuk yapmayı tercih ettiler.

Hakan TARHAN, İstanbul DHA
 

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