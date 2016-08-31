Medyada son gözaltı Atilla Taş

Gülen cemaatinin "medya yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla dün haklarında gözaltı kararı verilen 35 kişiden popüler şarkıcı ve köşe yazarı Atilla Taş, sabaha karşı İstanbul yolunda mola verdiği dinlenme tesisine yapılan baskınla gözaltına alındı.

'Ham Çökelek' şarkısıyla üne kavuşan 41 yaşındaki Atilla Taş, kapatılan Meydan gazetesinde yazılar yazıyordu.

Sabaha karşı 02.00 sularında Bursa'nın Gemlik ilçesinde mola verdiği dinlenme tesisinden alınan Taş, Emniyetteki işlemlerden sonra, gelen özel ekip tarafından saat 04.00'te İstanbul'a götürüldü.

Sosyal medyada da yüzbinlerce takipçisi olan şarkıcı, dün hakkında gözaltı kararı bulunduğu duyulduğu zaman Twitter'dan önce "Benim ülkeme bir tek ihanetimi bulsunlar, kimseye bırakmam kendimi asarım! İçim rahat, başım dik,alnım açık, ister gelin alın,ya da geleyim!" mesajını vermiş, daha sonra ifade vermek üzere İstanbul'a yola çıktığını duyurmuştu.

Bu kapsamda dün, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek de gözaltına alınmışlardı.

Gözaltı listesinde adı geçen fakat bulunamayan isimler arasında Ergun Babahan, Yavuz Baydar ve Eyüp Can Sağlık'ın da bulunduğu haberleri gelmişti.

Sosyal medyada CHP'li bazı milletvekilleri , gazeteci ve yazarlar da dahil, tepki veren bir çok kişi bu isimler arasında cemaatle hiç bir şekilde ilişkilendirilemeyecek isimler olduğunu söylemişlerdi.