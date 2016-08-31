T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Medyada son gözaltı Atilla Taş

Gülen cemaatinin "medya yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla dün haklarında gözaltı kararı verilen 35 kişiden popüler şarkıcı ve köşe yazarı Atilla Taş, sabaha karşı İstanbul yolunda mola verdiği dinlenme tesisinde gözaltına alındı.

31 Ağustos 2016 14:25

Gülen cemaatinin "medya yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla dün haklarında gözaltı kararı verilen 35 kişiden popüler şarkıcı ve köşe yazarı Atilla Taş, sabaha karşı İstanbul yolunda mola verdiği dinlenme tesisine yapılan baskınla gözaltına alındı.

'Ham Çökelek' şarkısıyla üne kavuşan 41 yaşındaki Atilla Taş, kapatılan Meydan gazetesinde yazılar yazıyordu.

Sabaha karşı 02.00 sularında Bursa'nın Gemlik ilçesinde mola verdiği dinlenme tesisinden alınan Taş, Emniyetteki işlemlerden sonra, gelen özel ekip tarafından saat 04.00'te İstanbul'a götürüldü.

Sosyal medyada da yüzbinlerce takipçisi olan şarkıcı, dün hakkında gözaltı kararı bulunduğu duyulduğu zaman Twitter'dan önce "Benim ülkeme bir tek ihanetimi bulsunlar, kimseye bırakmam kendimi asarım! İçim rahat, başım dik,alnım açık, ister gelin alın,ya da geleyim!" mesajını vermiş, daha sonra ifade vermek üzere İstanbul'a yola çıktığını duyurmuştu.

gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda dün, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek de gözaltına alınmışlardı.

Gözaltı listesinde adı geçen fakat bulunamayan isimler arasında Ergun Babahan, Yavuz Baydar ve Eyüp Can Sağlık'ın da bulunduğu haberleri gelmişti.

Sosyal medyada CHP'li bazı milletvekilleri , gazeteci ve yazarlar da dahil, tepki veren bir çok kişi bu isimler arasında cemaatle hiç bir şekilde ilişkilendirilemeyecek isimler olduğunu söylemişlerdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GülenAtilla TaşMeydanBursa GemlikTaş EmniyettekiTwitterNurullahRasih Yılmaz Murat Aksoy Abdullah Alparslan Akkuş Dinçer GökçeYunus Tiryaki Levent ArapAyhanErgun Babahan Yavuz BaydarEyüp Can SağlıkCHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24