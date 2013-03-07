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Medyada en çok konuşulan isim: Fatma Şahin

Medya Takip Merkezi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı araştırmada, medyada en çok adı geçen kadın, Bakan Fatma Şahin oldu

07 Mart 2013 11:58

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle, Medya Takip Merkezi'nin "Medyada Kadın" araştırmasının sonuçları açıklandı. 2 bini aşkın gazete ve dergideki haberler incelenerek yapılan araştırmaya göre; medyaya yansıyan kadınlar arasında,  Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Devlet Bakanı Fatma Şahin ilk sırayı aldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; hem siyasi arenada, hem de tüm kategorilerde 14 bin 41 haber ve yazıda adı geçen Bakan Şahin birinci, 4 bin 598 haber ve yazıda adı geçen BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak ikinci, 28 Şubat soruşturması kapsamında yeniden gündeme gelen Tansu Çiller 4 bin 325 haberle son üçüncü oldu. Çiller’i Leyla Zana, Birgül Ayman Güler, Aysel Tuğluk, Emine Ülke Tarhan, Sebahat Tuncel, Pervin Buldan ve Ayla Akat Ata takip etti.

İş dünyasında ise; 3 bin 808 yerde adı geçen Ümit Boyner birinci olurken, 20 60 yerde adı geçen Güler Sabancı ikinci, bin 222 yarde adı geçen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray üçüncü oldu. Timuray’ın ardından, basında öne çıkan diğer iş kadınları ise, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Demsa Group Başkanvekili Demet Sabancı Çetindoğan oldu.

 

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