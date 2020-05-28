Medyada dijital dönüşüm: Rupert Murdoch, 112 gazetesinin basılı yayın hayatına son veriyor

T24 Dış Haberler

Avustralya'nın en büyük medya gruplarından News Corp Australia, 100'den fazla yerel ve bölgesel gazetesinin basılı hayata veda edeceğini duyurdu. Kapatılan gazetelerin birçoğu yayınlarını dijital ortamda sürdürmeye devam ederken, bazıları tamamıyla kapatılacak.

Şirketin yöneticilerinden Michael Miller yaptığı açıklamada gazetelerinde çalışan tüm gazetecilere teşekkür etti.

The Guardian'ın aktardığına göre medya grubunun iş gücünün üçte birini işten çıkaracağı konuşuluyor. Şirketin çalışanlarına direkt bir bilgilendirme yapılmazken, sendikalara sızdırılan bilgilere göre yüzlerce gazeteci işsiz kalabilir.

Medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu 112 gazetenin 36'sı tamamen kapatılırken 76'sı internet ortamında yayın yapmaya devam edecek. Medya grubunun Sidney bölgesindeki 3 gazetesi emlak bölümlerinden yüksek gelir elde ettiği için basılı yayına devam edecek.