'Medyada dijital devrim' sürüyor: Playboy, basılı yayınlarına son verme kararı aldı

T24 Dış haberler

Dünyanın en uzun süredir yayın yapan dergilerin Playboy, basılı yayınlarını durdurma kararı aldı. Gazete, bahar sayısıyla son kez raflardaki yerini aldı.

Dergi, yayınlarına dijital ortamlarda devam edeceğini duyurdu.

Medium sitesinde bir açık mektup yayımlayan Playboy Enterprises CEO'su Ben Kohn, derginin basılmasının durdurulmasının uzun süredir tartışıldığını, ancak Koronavirüs salgınının süreci hızlandırdığını ifade etti. Kohn, bunun nedeninin salgının içerik üterimine ve talebe yarattığı etki olduğunu yazdı.

Kohn, mektubunda okuyucularına 3 ayda bir yerine günlük olarak ulaşmak istediklerini ifade etti. Playboy dergisi, 2019 yılında aylık yayın yapmayı bırakıp, 3 ayda bir raflarda yer almaya başlamıştı.

Kohn, bütün içeriklerini internet ortamından sürdüreceklerini ifade etti. Kohn, "Medyayı tüketme huylarımızın bir süredir değiştiği bir sır değil. Basılı yayınlarımız okuyucularımızın sadece ufak bir bölümünün ellerine ulaşıyor" yazdı.

Öte yandan Kohn, özel durumlarda yine basılı yayınlar yapacaklarını ifade etti; "Biz bu işe basılı yayınlarla başladık, hep bizim bir parçamız olacak".