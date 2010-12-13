T24 LogoT24 Logo
Dünya

MEDYA YASASI REFERANDUMDA REDDEDİLDİ LÜBLİYANA (A.A)

13 Aralık 2010 01:51

-MEDYA YASASI REFERANDUMDA REDDEDİLDİ LÜBLİYANA (A.A) - 12.12.2010 - Slovenya'da yeni medya yasası bugün yapılan referandumda reddedildi. Hükümetin, devlet radyo ve televizyonu üzerindeki siyasi etkinin sınırlandırılması için yapıldığını bildirdiği yasal düzenlemeyi, referanduma katılan Slovenyalıların yüzde 72,6'sı reddetti, yüzde 27,4'ü ise destekledi. Referanduma katılım ise yüzde 14,6 ile çok düşük düzeyde kaldı. Muhalefet. parlamentonun ekim ayında kabul ettiği yasanın, RTV Slovenya'nın özelleştirilmesine yol açacağı, daha ticari yayınlar yapacağı ve üzerindeki siyasi nüfuzu artıracağı gerekçesiyle referanduma götürülmesini talep etmişti. Slovenya'da merkez sol partiler, 2005 yılında önceki merkez sağ hükümet tarafından yasalaştırılan devlet radyo ve televizyonuyla kanunu, 2008 yılında yapılan seçimler öncesi değiştirme taahhüdünde bulunmuştu. Halen yürürlükte olan devlet radyo ve televizyonuyla ilgili kanun da referanduma götürülmüş, 2005 yılındaki referandumda kanun kıl payı farkla, yüzde 50,3 ile kabul edilmişti. Bu referanduma katılım da yüzde 30,7 ile düşük düzeyde olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24