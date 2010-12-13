-MEDYA YASASI REFERANDUMDA REDDEDİLDİ LÜBLİYANA (A.A) - 12.12.2010 - Slovenya'da yeni medya yasası bugün yapılan referandumda reddedildi. Hükümetin, devlet radyo ve televizyonu üzerindeki siyasi etkinin sınırlandırılması için yapıldığını bildirdiği yasal düzenlemeyi, referanduma katılan Slovenyalıların yüzde 72,6'sı reddetti, yüzde 27,4'ü ise destekledi. Referanduma katılım ise yüzde 14,6 ile çok düşük düzeyde kaldı. Muhalefet. parlamentonun ekim ayında kabul ettiği yasanın, RTV Slovenya'nın özelleştirilmesine yol açacağı, daha ticari yayınlar yapacağı ve üzerindeki siyasi nüfuzu artıracağı gerekçesiyle referanduma götürülmesini talep etmişti. Slovenya'da merkez sol partiler, 2005 yılında önceki merkez sağ hükümet tarafından yasalaştırılan devlet radyo ve televizyonuyla kanunu, 2008 yılında yapılan seçimler öncesi değiştirme taahhüdünde bulunmuştu. Halen yürürlükte olan devlet radyo ve televizyonuyla ilgili kanun da referanduma götürülmüş, 2005 yılındaki referandumda kanun kıl payı farkla, yüzde 50,3 ile kabul edilmişti. Bu referanduma katılım da yüzde 30,7 ile düşük düzeyde olmuştu.