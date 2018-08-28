"Medya, polis saldırır haber yapmaz; bakan kayıp ailelerine en ağır sözleri söyler, kelimesini atlamadan verir"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, kayıp ailerinin medyada yer bulma şeklini eleştirdi.

Polis, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için Cumartesi günü, Galatasaray Lisesi önünde 700. eylemini yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne saldırmıştı. Medyanın büyük bir kısmı yaşananları 'gerginlik' ve 'olay' olarak haberleştirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Altıparmak, medyanın "kayıp ve kayıp aileleri" konusundaki tutumunu eleştirdi. Medyanın bir kişi kayıp olduğunda ya da polisin yakınlarına yaptığı müdahaleyi haberleştirmediğini ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumartesi Anneleri için kullandığı "paçoz" kelimesini atlamadan verdiğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Altıparmak'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Türkiye'de medya ve meslek onuru;

1. Kayıp olur, haber yapmaz.

2. Kayıp ailesi eylem yapar, haber yapmaz.

3. Polis eyleme saldırır, haber yapmaz.

4. Bakan kayıp ailelerine en ağır sözleri söyler, kelimesini atlamadan verir.

5. Aileler bakana cevap verir, bunu yine haber yapmaz."