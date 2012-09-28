Medya patronları '28 Şubat' için ifade verecek

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu, “28 Şubat’ın tanıkları” olarak aralarında Aydın Doğan, Dinç Bilgin, Turgay Ciner, Mehmet Emin Karamehmet gibi isimlerin bulunduğu patronları da çağırdı

Hüseyin Özkaya imzasıyla Taraf gazetesinde yayımlanan haberde, 103 kişilik listede yer alan bazı isimler şöyle sıralandı: Eski Başbakan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü Mehmet Ağar; gazeteciler Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Yavuz Donat, Fehmi Koru, Cengiz Çandar, Abdurrahman Dilipak, Ertuğrul Özkök, Fatih Çekirge, Mehmet Ali Birand, Uğur Dündar, Alper Görmüş, Taha Akyol, Mehmet Barlas, Canan Barlas; medya patronları Aydın Doğan, Dinç Bilgin, Zafer Mutlu; eski Başsavcılar Nuh Mete Yüksel ve Reşat Petek; Anayasa Mahkemesi emekli üyesi Sacit Adalı, dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürü Adil Serdar Saçan, Prof. Dr. Doğu Ergil.

12 Eylül ile ilgili dinlenecekler

12 Eylül 1980 askerî darbesiyle ilgilenen alt komisyonun dinleyeceği 21 kişi arasında emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, dönemin sıkıyönetim savcısı Recep Sözen, eski bakanlar Hasan Fehmi Güneş, Agah Oktay Güner, Mehmet Keçeciler ve İlter Türkmen, emekli askerî Savcı Ümit Kardaş, KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi, dönemin Mamak Askerî Cezaevi Müdürü emekli Albay Raci Tetik, SP eski Genel Başkanı Recai Kutan, dönemin ülkücü liderlerinden Ramiz Ongun da var.

1960 ve 1971 de listede

27 Mayıs 1960 Darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasıyla ilgili kurulan alt komisyonun bilgisine başvurması beklenenler arasında ise şu isimler var: 71 muhtırasının ardından emekliye sevk edilen Genelkurmay Eğitim ve Doktrin Komutanı Celil Gürkan, 68 kuşağının simge isimlerinden ve Dev-Genç’in kurucularından Sarp Kuray, 71 muhtırası sonrası deniz teğmen iken TSK’dan atılan Ali Kırca, 71’de kurulan Nihat Erim hükümetinde Türkiye’nin ilk kadın bakanı olarak görev yapan Prof. Türkan Akyol, istihbaratçı Mahir Kaynak.