Medya özgürlüğü raporlarında diplerde yer alan Rusya, gelişen ülkelerde bağımsız basına destek için 1 milyon dolar verecek

T24 Dış Haberler

Rusya, gelişmekte olan ülkelerde özgür medyayı destekleyen bir programa 1 milyon dolar verdi.

Düzenli olarak medya özgürlüğü sıralamalarında en altlarda yer alan Rusya'da bu Eylül ayında yapılacak olan Duma seçimlerine doğru muhalefet ve bağımsız medyaya baskı iyice artarken, Moskova'nın programa verdiği destek tartışma konusu oldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre UNESCO'nun İletişimin Gelişmesi için Uluslararası Program'a Afrika, Latin Amerika, Asya ve eski Sovyet cumhuriyetlerine 2022-2025 arasında yıllık 250 bin dolar verilecek.

Bakanlık açıklamasında, "Önemli noktalar çatışma noktalarında gazetecilerin güvenliğinin artırılması, gazetecilik eğitiminin geliştirilmesi, profesyonel etikler, dezenformasyon ve 'yalan haberler'le mücadele olacak" denildi.