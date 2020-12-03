Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet okurunu uyardı: Gazetecilik ilkeleri çiğneniyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet Kelebek yazarı Cihan Şensözlü’nün “Hafta sonu kaçamağı” başlıklı yazısına karşı okuru uyardı. “Gazeteci yazısı değil, İstanbul’daki bir otelin tanıtımı/reklamıdır” diyen Bildirici, “Yazar, iki gün kaldığı oteli övgülere boğuyor ve okurlara bu otelde konaklamalarını öneriyor! Uyarıyorum. Gazetecilik ilkeleri çiğneniyor” ifadelerini kullandı.

Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı ‘okur uyarısı’nda şunları kaydetti:

Hürriyet Kelebek okuru dikkat! Cihan Şensözlü’nün 2. sayfadaki yazısının “Hafta sonu kaçamağı” bölümü bir gazeteci yazısı değil, İstanbul’daki bir otelin tanıtımı/reklamıdır. Yazar, iki gün kaldığı oteli övgülere boğuyor ve okurlara bu otelde konaklamalarını öneriyor!

Uyarıyorum. Gazetecilik ilkeleri çiğneniyor. Zira Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde "Gazeteci; mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan-reklam kaynaklarından telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz" deniyor.