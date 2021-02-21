Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Erdoğan’ın "kıymetlisi" gazeteler belli oldu

Medya Ombudsman Faruk Bildirici, Hadis Alimi olarak bilinen Muhammed Emin Saraç’ın vefatı üzerinden gazetelere verilen ilanlarla ilgili dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Bildirici, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye ilanı verdiği gazeteleri yayımlayarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kıymetlisi’ gazeteler belli oldu” dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'kıymetlisi' gazeteler belli oldu!" diyen Bildirici, "Erdoğan, Muhammed Emin Saraç için Akşam, Yeni Şafak, Hürriyet, Sabah, Yeni Akit’e yarım sayfa başsağlığı ilanı verdi. İktidara uzak olanları geçtim, Erdoğan, Türkiye ve Milliyet’e bile ilan vermemiş. Enteresan bir tavır" ifadelerini kullandı.

Bildirici “Tabii yaşamını yitiren YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası olunca bazı üniversiteler de başsağlığı ilanı yarışına girmiş. Başsağlığı ilanlarına bak, memleket yöneticilerinin yakınlıklarını anla...” diye yazdı.

Bildirici'den düzeltme

Bildirici daha sonra Türkiye gazetesiyle ilgili düzeltme yaparak "Okuduğum Türkiye gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başsağlığı ilanı yoktu. Ama sanırım İstanbul baskısına Erdoğan'ın ilanı konulmuş" diye yazdı.

Bildirici'nin paylaşımları şöyle:

Bildirici daha sonra düzeltme yaparak okuduğu Türkiye gazetesinde başsağlığı ilanının olmadığını ama İstanbul baskısına ilanın konulduğunu yazdı.