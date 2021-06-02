Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Anadolu Ajansı'nın haberine: İki amaca hizmet etmişe benziyor...

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Anadolu Ajansı'nın (AA) "ABD’li şirketler Türkiye’de yeni yatırımlara hazırlanıyor" başlıklı haberinin içinde hangi ABD’li şirketlerin Türkiye’de yatırıma hazırlandığına ilişkin bir bilgi yer almadığına dikkati çekti.

Haberde yer verilen söz konusu toplantının 26 Mayıs'ta gerçekleştirildiğine ve Anadolu Ajansı'nın aradan tam beş gün geçtikten sonra 31 Mayıs’ta bu toplantıyla ilgili yeni bir haber geçtiğine dikkati çeken Bildirici, söz konusu talebin gündem değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından talep edilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Bildirici, "AA’nın 'ABD’li şirketler Türkiye’de yeni yatırımlara hazırlanıyor' haberi iki amaca hizmet etmişe benziyor. CEO’larla toplantıyı gölgede kalmaktan kurtarmak ve ekonomiyle ilgili müjde vermek, umut pompalamak" değerlendirmesinde bulundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.