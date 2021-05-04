Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Anadolu Ajansı, IMF raporunu bile isteye çarpıtmış

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, IMF’nin Nisan ayı İzleme Raporu’nun Anadolu Ajansı tarafından bile isteye çarpıtıldığını ifade ettiği bugünkü yazısında, “Bunu etik bir gazetecilik olarak nitelendirmek mümkün değil. Bu somut bir dezenformasyon ve çarpıtma operasyonu. İnsanları kandırma ve iktidarın pandemi dönemindeki icraatlarını başarılı gösterme çabası” eleştirisinde bulundu.

Anadolu Ajansı’nın, IMF raporundaki vatandaşlara doğrudan yapılan nakit desteklerle ilgili verileri görmezden geldiğini belirten Bildirici, “Türkiye bu açıdan bakıldığında vatandaşına en az destek veren ülkelerden biri. Hatta en sondaki Meksika GSYH’sinin 0.7’si oranında, Mısır 1.6 oranında doğrudan ve nakit destek verirken, Türkiye’nin vatandaşına doğrudan ve nakit desteği yüzde 1,9 oranında kalmış. Bu oran gelişmiş ekonomilerde yüzde 16,42 iken, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 4, düşük gelirli ülkelerde yüzde 1,6. Pakistan’da bu destek yüzde 2, Gürcistan’da 6,1, Rusya’da 4,3. Ancak Anadolu Ajansı, sadece rapordaki borç erteleme, kredi ve bankalara nakdi destekten oluşan likit destek verilerini haber yapmış. Hatta bu verileri yazarken de Türkiye’den daha fazla likit yardım yapan ülkelerle ilgili de bilgi vermemiş haberde. Vatandaşa desteği gösteren asıl veride bunlar oysa” diye yazdı.

Bildirici, “Sonuç olarak, Anadolu Ajansı, IMF raporuyla ilgili olarak Türkiye’de beş gün önce yayımlanan “Türkiye, pandemide halkına en az destek veren ülkeler arasında” haberlerini yok saymış. IMF raporunun vatandaşlara nakit destekle ilgili bölümünü de görmezden gelip sadece likit destek verilerini, onun da bir kısmını haber yapmış. Türkiye’nin vatandaşına en az doğrudan ve nakdi destek veren ülkelerden biri olduğu saptaması yapan IMF raporunu, “Vatandaşına en fazla desteği Türkiye verdi” haline getirmiş. Raporu bile isteye çarpıtmış. İktidar medyası da alıp aynen kullanmış” dedi.

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