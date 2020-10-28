Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Akşam gazetesinin 12 ve 13. sayfaları gazetecilik ürünü değil, reklamdır; okur kandırılıyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, sosyal medya hesabı Twitter'dan Akşam gazetesinde 12 ve 13. sayfalarının Konya Büyükşehir Belediyesi ve başkanının reklamı olduğunu ifade etti. "Görünmez puntolarla 'Bu bir ilandır' bile yazılmamış" diyen Bildirici, "Okur kandırılıyor" dedi.

Bildirici'nin paylaşımı şöyle:

Akşam Okuru dikkat! Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili metinlerin yer aldığı 12 ve 13. sayfalar gazetecilik ürünü değil, Konya Büyükşehir Belediyesi ve başkanının tanıtımı/reklamıdır! Görünmez puntolarla “Bu bir ilandır” bile yazılmamış. Fark etmemiş olabilirsiniz, uyarıyorum.

Okur kandırılıyor. Oysa Ticari reklam ve haksız uygulamalar yönetmeliği’nin 6. Maddesinde “Reklamlar, editöryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır” ve “reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır” deniliyor.