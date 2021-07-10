Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Ahmet Hakan’ın köşede yazdıkları, haberdeki eksiği kapatmaya yetmez

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Anlaşılan artık Demirören grubunun gazeteleri Hürriyet ve Milliyet’te ‘magazin havuzu’ kuruldu” diyerek başladığı bugünkü yazısında, Şahan Gökbakar’la ilgili haberleri eleştirdi.

Haberlerden, “Marmaris’te ıssız bir koyda bulunan yeni villasında görüntülenen Şahan Gökbakar, sahile gelen tur teknelerinden rahatsız oldu. Komedyen, akşama doğru evinin önündeki sahile ‘Özel mülktür girilmez’ tabelaları astı” alıntısı yapan Bildirici, ayrıca haberlerde Şahan Gökbakar’ın eşi Selin Gökbakar’ın villasının önüne döktürdükleri deniz kumuna tatilcilerin çıktığını fark edince, teknesindeki personeli defalarca tur teknesine yolladığının yazıldığına dikkati çekti.

Haberlere, “Hürriyet ve Milliyet’in ortak haberinin, muhabirin sadece uzaktan yaptığı gözleme dayalı olması, Şahan Gökbakar ile konuşulmamış olmasını bir yana bırakalım. Bu haberin çok önemli bir eksiği vardı. Şahan Gökbakar’ın villasının önündeki sahili özel mülk ilan edemeyeceği, izin almadan özel iskele yaptıramayacağı, denizden kum alıp sahil oluşturmanın da yasak olduğu vurgulanmamıştı” eleştirisi getiren Bildirici, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın söz konusu olaydan köşesinde bahsettiğini, hatta söz konusu yasaya da atıfta bulunduğuna dikkati çekti.

“Son derece haklı. Benim de yazımın başından beri bir habercilik açığı olarak dikkat çekmeye çalıştığım konu bu. Fakat Ahmet Hakan’ın da yazısında bir sorun var; o sadece bir yazar değil aynı zamanda Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni” diyen Bildirici, devamında da unları kaydetti:

“Şahan Gökbakar’ın yasalara aykırı davranışını sadece köşesinde yazmakla kalmamalı, yönettiği gazetedeki haberlerde de bu unsurun olmasını sağlamalıydı. Bu haberler bilgisi dışında bu şekilde yayımlanmışsa da Şahan Gökbakar’ı yasaları takmadığı için eleştirmekle yetinmemeli, kendi gazetesini de eleştirebilmeliydi.

Zira Ahmet Hakan’ın köşede yazdıkları, haberdeki eksiği kapatmaya yetmez.”

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