Medya Ombudsmanı Bildirici yazdı: "Recep Tayyip" ismi ve "Korku İmparatorluğu" yanlışı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığında Çankırı’ya giden heyetin hazırladığı raporda bir vatandaşın oğluna verdiği Recep Tayyip ismini değiştirme talebinin memurlar, “Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz” şeklinde reddedildiği iddiasını haberleştiren Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini eleştirdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Türkiye gazetesinden de Fatih Selek’in söz konusu haberlerle ilgili eleştirilerini hatırlatan Bildirici, yalnızca mahkemelerde yapılabilen isim ve soyadı değişiklikleri düzenlemesine getirilen ek maddeyi hatırlattı.

“...yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.”

"CHP’nin raporunda bir yanlışlık olmalı”

“Bu değişiklikten yararlanmak isteyenlerin Nüfus Müdürlükleri’ne yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ancak CHP’nin raporunda belirtilen ‘Recep Tayyip’ ismi, yazım hatası, ahlaka aykırı ya da gülünç bir isim olmadığına göre, bu ismin değiştirilmesi bu geçici düzenleme kapsamına da girmez” diyen Bildirici, “Bu durumda CHP’nin raporundaki gibi 'Recep Tayyip' isminin değiştirilmesi talebinin memurlar tarafından korkudan geri çevrildiği bilgisi doğru olamaz. Memurlar, isim değiştiremeyeceklerine göre de CHP’nin raporunda bir yanlışlık olmalı” diye yazdı.

"Muhabirlerin, yayımlarken de editörlerin şüphelenmesi, rapordaki iddiayı sorgulaması gerekirdi”

“Böyle bir haberi yazarken muhabirlerin, yayımlarken de editörlerin şüphelenmesi, rapordaki iddiayı sorgulaması gerekirdi” diyerek Cumhuriyet ve Sözcü gazetesini eleştiren Medya Ombudsmanı Bildirici, “İsim değişikliğinin “memurlar” tarafından yapılmasının mümkün olmadığı düşünülmeli ve raporu hazırlayan CHP yöneticilerine sorulmalıydı” dedi.

Bildirici, “Raporların aynen aktarıldığı haberleri Türkiye medyasında ilk kez görmüyoruz. Asıl sorun, şüpheci gazetecilik ve sorgulama refleksindeki zayıflamada…” diye yazdı.

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