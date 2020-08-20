Medya Ombudsmanı Bildirici: Tecavüz suçlusu hakkında haberlere erişim engeli kararı yeni değil; unutulma hakkından faydalanılması hukuksuz

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bir kadına cinsel saldırı suçlamasından hüküm giyen güreşçi Recep Çakır hakkındaki haberlere erişim engeli getirilmesiyle başlayan 'unutulma hakkı' tartışmasını değerlendirdi.

Sosyal medya düzenlemesiyle birlikte erişim engeli kararı alındığına dair algı oluşmasının yanlış olduğunu belirten Bildirici, "Tecavüz hükümlüsü Recep Çakır hakkındaki haberlere erişimin 'unutulma hakkı' dayanak gösterilerek engellenmesi Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı bir karar" diyerek alınan kararla ilgili düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, güreşçi Çakır hakkındaki haberlere erişim engeli getirilmesinin iddia edildiği gibi yeni sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olmadığını, eskiden de uygulandığını, 'unutulma hakkı' gerekçesiyle erişim engellemesi getirilen Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarından örneklerle gösterdi.

Bildirici, Çakır'la ilgili olarak verilen erişimi yasağını 'hukuksuz' olarak nitelendirerek, kararının yasal mevzuat tarafından yeterince incelenmeden verildiğini ve Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

Bildirici, yazısında şunları kaydetti:

"Sulh Ceza Hakimliklerinin, “unutulma hakkı” kapsamında olduğu gerekçesiyle erişim engellemesi kararı verirken Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına dayanması gerekiyor. Ama erişim engellemelerinde 'unutulma hakkı' gelişigüzel ve yanlış biçimde kullanılıyor.

Tecavüz hükümlüsü Recep Çakır hakkındaki haberlere erişimin 'unutulma hakkı' dayanak gösterilerek engellenmesi de yasal mevzuat yeterince incelenmeden verilmiş, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı bir karar"

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