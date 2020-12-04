Medya Ombudsmanı Bildirici: RTÜK kendisiyle çelişti; Ebubekir Şahin, televizyon kanalına göre tavır aldığını bir kez daha kanıtladı

Medya Obdusmanı Faruk Bildirici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e verdiği cezayı yorumlayarak; "RTÜK Habertürk’te sunucunun, Başarır’ın sözlerine müdahalesine rağmen ceza vererek kendisiyle çelişti" ifadelerini kullandı.

Bildirici, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına verilen cezayı hatırlatarak, "RTÜK, A.Şık’ın “Medya Mahallesi”ndeki sözleri nedeniyle Halk TV’ye ceza verirken “sunucunun suçlamalara müdahale etmemesinin kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmadığı"nı savunmuştu. Habertürk’te sunucunun, Başarır’ın sözlerine müdahalesine rağmen ceza vererek kendisiyle çelişti" diyerek RTÜK'ün Habertürk kararını çelişkili bulduğunu ifade etti.

Bildirici'nin Habertürk'e verilen 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezasıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sevda Noyan'a verilen ceza"

Bildirici, "RTÜK, Ahmet Şık’ın “Medya Mahallesi”ndeki sözleri nedeniyle Halk TV’ye ceza verirken “Program sunucusunun da Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı böylesine ifade ve suçlamalara müdahale etmemesinin, kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmadığı ortadadır” demişti. Şimdi Habertürk’te sunucu Eren Eğilmez’in, Ali Mahir Başarır’ın sözlerine müdahale etmesine rağmen en üst sınırdan ceza vererek kendisiyle çelişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sevda Noyan’ın Ülke TV’deki “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Listemiz hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" sözlerini değerlendirirken “..özür mahiyetinde bir açıklama yapıldı. Bunlar yayıncılık anlamında güzel gelişmeler” diyerek sonradan açıklama yapılmasını bile Ülke TV lehine değerlendirmişti. Kamuoyundaki baskılar üzerine ceza vermek zorunda kalmıştı." dedi.

"Ceza verileceği baştan ilan edilmişti"

"Habertürk lehine “güzel gelişme” kabul etmeyen Ebubekir Şahin, televizyon kanalına göre tavır aldığını bir kez daha kanıtladı." diyen Faruk Bildirici'nin açıklamaları şöyle oldu:

Habertürk’te bırakın sonradan açıklama yapılmasını, diğer konuklar “Hangi ordu satılmış? ve “Ordu denir mi yav” diye anında itiraz ediyor; CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır da “Bir kez daha söylüyorum, ordudan kastım tank palet fabrikasıdır. Sakın buradan yanlış bir anlam çıkmasın” diyerek sözlerine açıklık getiriyor. Bu durumu Habertürk lehine “güzel gelişme” kabul etmeyen Ebubekir Şahin, televizyon kanalına göre tavır aldığını bir kez daha kanıtladı.

Başarır’ın programda sözlerine açıklık getirmesine rağmen Habertürk’e ceza vermek RTÜK’ün “düşünce polisliği” yaptığını ve muhalefet partisi milletvekillerinin ifade ve düşünce özgürlüğünü engellemeye çalıştığını gösteriyor.

Kaldı ki, Habertürk’teki programın ardından RTÜK’ten yapılan açıklamada “Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur” denilerek ceza verileceği baştan ilan edilmişti.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın HaberTürk’te katıldığı programdaki sözleri nedeniyle kanala 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası verdi.