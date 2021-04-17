Medya Ombudsmanı Bildirici: Orman Genel Müdürlüğü'nün bakan taşıyan özel jeti var ama yangın söndürme uçağı yok!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin içinde bulunduğu Orman Genel Müdürlüğü uçağının havada arızalandığı haberinin ardından, "Anlıyoruz ki, Orman Genel Müdürlüğü'nün bakan taşıyan özel jeti varmış! Ama yangın söndürme uçağı yok!" dedi.

Dün Ankara'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yaptı.

Konuyla ilgili haberi Twitter'dan alıntılayan Medya Ombudsmanı Bildirici, "Bakan Bekir Pakdemirli'nin bindiği uçağın arıza yapmasından anlıyoruz ki, Orman Genel Müdürlüğü'nün bakan taşıyan özel jeti varmış! Ama yangın söndürme uçağı yok! Kiralama ihalesi bile iptal ediliyor, o da kiralama!" diye tepki gösterdi.