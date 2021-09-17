Medya Ombudsmanı Bildirici, o haberleri eleştirdi, gazetecileri sosyal medya hakkında uyardı: Yanlışlar yumağına sürükleyen bir mecraya dönüşebilir

Medya Ombudsmanı Faruk bildirici, medyada yer bulan bir çalışanın parasını alamayınca dozerleri parçaladığı haberi ile AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı’nın 500 liraya tost satan dükkândaki görüntüsüyle ilgili haberleri eleştirerek, gazetecilik mesleğine sosyal medya uyarısında bulundu.

“Şırnak’ta parasını alamayan dozer operatörünün kamyonları parçalama ve 500 liralık tostun yapıldığı restorandaki AKP’li vekil hakkındaki yayınlar, aynı gazetecilik sorununa işaret ediyor. Her ikisinde de yanlış, sosyal medyadaki görüntülerin, araştırmadan, hatta haberin temel unsurlarını bile oluşturmadan “haber” yapılmasından kaynaklanıyor” değerlendirmesi yapan Bildirici devamında şunları kaydetti:

“Son zamanlarda özellikle internet medyasında sık görülen bir hastalık bu. Hızlı olma ve çok tıklanacak, ilgi çekici haber bulma kaygısı, gazetecilik yöntemlerinin geri planda kalmasına neden oluyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlar, sanki bir ajanstan geçilmiş gibi “hazır haber” kabul ediliyor; üzerinde bir gazetecilik çalışması yapılmadan çalakalem hazırlanmış 2-3 cümle eklenerek yayımlanıyor. Editoryal süzgeçten geçirilmeyen bu “haberler”in çoğu da eksik ve yanlış çıkıyor; okur ve izleyicinin güveni de sarsılıyor.

Halbuki sosyal medya gazeteciler için, yayıma hazır haberlerin olduğu bir alan değildir. Doğrularla yanlışların, manipülatif paylaşımlarla gerçek bilginin birbirine karıştığı, ayırt etmek ve haber haline getirmek için araştırılması, doğrulanması ve editöryal kontrol mekanizmalarından geçirilmesi gereken bir platformdur.

Gazeteciler, oradaki paylaşımları ipucu kabul ederek araştırıp, doğrulayarak haber yapmalı. Böyle yaklaşılırsa sosyal medya gazeteciler için veri madeni olabilir. Aksi halde gazeteciler için yanlışlar yumağına sürükleyen bir mecraya dönüşür.”

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