Medya Ombudsmanı Bildirici: Nasıl oluyor da Bakırköy Sulh Ceza Hakimlikleri, SBK’nın erişim engellemesi isteklerini hiç ikiletmeden kabul ediyordu?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, ABD’nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alınan, Türkiye’de de hakkında kara para aklama suçlaması yöneltilen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’la (SBK) ilgili haberlere Hürriyet’te çalıştığı dönem gönderilen erişim yasağı kararlarını hatırlattı.

“ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ı, Hürriyet gazetesinde Okur Temsilcisi olduğum sırada kendisiyle ilgili birbiri ardına gelen erişim engellemesi kararlarıyla tanımıştım” diyen Bildirici, “O dönemde Okur Temsilcisi olarak, Sulh Ceza Hakimlikleri’nin verdiği erişim engelleme kararlarını sansür olarak değerlendiriyor; ilgili yazılar yayından kaldırılsa bile bu sansürün kayda geçmesi için kendi köşemde her hafta bu kararları listeliyordum. 10 Eylül-1 Ekim 2018 tarihleri arasında dört kez yazmışım Sezgin Baran Korkmaz’ın erişim engellemesi kararlarını. Hürriyet’ten tam dokuz haber ve yazıya engelleme getirilmiş; yine Sezgin Baran Korkmaz hakkında farklı medya kuruluşlarında yayımlanan 48 link engellenmiş” diye yazdı.

“Nasıl oluyor da Bakırköy Sulh Ceza Hakimlikleri, Sezgin Baran Korkmaz’ın erişim engellemesi isteklerini hiç ikiletmeden kabul ediyordu?” diye soran Bildirici yazısının devamında, Korkmaz’ın erişim engeli getirdiği bu haber ve yazıların kısa özetlerini ve Okur Temsilcisi köşesinin “Haftanın engellenenleri” bölümünde bu konuda yazdığı duyurulara yer verdi.

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