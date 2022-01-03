Medya Ombudsmanı Bildirici: İktidar yanlısı yazarlar Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını yazma yarışında, birincilik Abdülkadir Selvi'de

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İktidara yakınlığıyla bilinen yazarların Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını yazma yarışında olduğunu belirterek, beş yazarı incelediğini ifade etti. Bildirici, “Birincilik Abdülkadir Selvi'de! 1 yılda tam 53 yazı yazmış! Hem de savaş-gerginlik-tırmanma-hamle gibi sözcüklerle” dedi.

Sabah, Hürriyet, Türkiye, Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinden Mahmut Övür, Abdülkadir Selvi, Fuat Uğur, Emin Pazarcı ve Mehmet Acet’in 2021 yılı boyunca bu konuda yazdıkları yazıları inceleyen Bildirici, “Gördüğüm kadarıyla, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki yazılar son aylarda iyiden iyiye artmış. Bu konuda en çok yazan isim Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi. Bir yıl içerisinde köşesinde kaleme aldığı 261 yazıdan 53’ü Millet İttifakı’nın adayı hakkında. Selvi’yi, 23 yazıyla Yeni Şafak’tan Mehmet Acet izliyor. Ondan sonra da 15 yazıyla Sabah’tan Mahmut Övür, 12 yazıyla Akşam’dan Emin Pazarcı, 7 yazıyla da Türkiye’den Fuat Uğur geliyor” değerlendirmesini aktardı.

Selvi’nin yazılarında savaş-gerilim-tırmanma-rekabet-hesap-hamle-strateji sözcüklerinin sıklıkla geçtiğine dikkati çeken Bildirici, “İncelediğim diğer yazarların yazılarında rekabet-gerginlik- savaş gibi sözcükler geçmiyor. Mehmet Acet “karmaşa”, Emin Pazarcı ‘itişme’, Fuat Uğur ‘bilmece’, Mahmut Övür ise yaşananları daha çok ‘operasyon’ ve ‘hamle’ sözcükleriyle aktarıyor” tespitini aktardı.

Medya Ombudsmanı Bildirici, “Kulis diye yazmak, gazeteciye her istediğini yazma özgürlüğü vermez. Kontrol edilmesi, mümkünse ilgili taraflara sorulması gereklidir. Doğrulanmamış söylentiler üzerinden siyasi değerlendirmeler yapmak iyi niyetle bağdaşmaz” eleştirisi getirdi.

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