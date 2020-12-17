Medya Ombudsmanı Bildirici: Emniyet, Esenler'de markette taciz edilen çocuğun yaşıyla ilgili yanlışı sonra düzeltti

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Esenler Emniyet Müdürlüğü'nün markette taciz edilen çocuğun yaşıyla ilgili yanlışı daha sonra düzelttiğini yazdı.

TIKLAYIN | Esenler'de markette çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı

Bildirici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenler’deki markette bir kızı taciz eden A.Öztürk, sosyal medyadaki tepkiler sonrasında tutuklanmıştı. Küçük kız 11 yaşındaydı. İlk haberlerde '18 yaşından büyük ve engelli olmadığı' yazıldı. Emniyet, kızın yaşıyla ilgili yanlışı sonra düzeltti." ifadesini kullandı.