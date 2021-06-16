Medya Ombudsmanı Bildirici'den Sabah yazarı Hıncal Uluç'a: Neredeyse tanıtım broşürü hazırlamış; sormak gerek, ameliyat için ücret ödediniz mi?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sabah yazarı Hıncal Uluç’u bugünkü yazısında Dünyagöz Hastanesi’nin reklamı yaptığı gerekçesiyle eleştirdi. “Örtülü de diyemeyeceğim apaçık reklam, neredeyse tanıtım broşürü hazırlamış! Ama ücretten söz etmemiş!” diyen Bildirici, “Hıncal abiye sormak gerek, ameliyat için ücret ödediniz mi? Fatura?” diye sordu.

Bildirici şunları kaydetti:

“Hıncal Uluç, bugünkü yazısını Özay yengesinin göz ameliyatını yapan Dünyagöz hastanelerinin reklamına ayırmış. Örtülü de diyemeyeceğim apaçık reklam, neredeyse tanıtım broşürü hazırlamış! Ama ücretten söz etmemiş! Hıncal abiye sormak gerek, ameliyat için ücret ödediniz mi? Fatura?

“Güzellik yazmakla reklam/tanıtım arasında fark var”

Hıncal abi, ‘gazeteciler güzellikleri yazmaya korkuyor’ demiş. Güzellik yazmakla reklam/tanıtım arasında fark var. Kaldı ki, o hastanenin ‘güzelliğini fark etmesi için kendisi ve yengesini ameliyat etmeleri gerekmiş. Dünyagöz, ülkemizdeki tek göz hastanesi de değil, hatırlatayım.”