Medya Ombudsmanı Bildirici'den Özlem Gürses eleştirisi: Bağımsız gazetecilikle çelişen bir durum

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Halk TV’nin ekran yüzlerinden biri olan Özlem Gürses’in DEVA Partisi’nin düzenlediği “Deva Kadın Zirvesi”nde sunuculuk yapmasının ve burada yaptığı konuşmasıyla ilgili tartışmaları değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Bir televizyon programcısı ve özellikle de ana haber programı sunan bir haberci olarak siyasi partilerle böylesine özdeşleşmiş bir görüntü vermesi, Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde de vurgulandığı gibi bağımsız gazetecilikle çelişen bir durum” dedi.

Yazısında, “Bir medya kuruluşu ile bağı kalmamış, habercilik yapmayanların, program sunmayanların açılışlarda, konferanslarda sunuculuk yapmasında bir sorun yok. Çünkü çıkar çatışması doğuracak bir ilişki kalmamış oluyor. Örneğin Tuluhan Tekelioğlu, altı muhalefet partisinin mutabakat metni imza töreninde sunuculuk yaptı ama bir süredir bir medya kuruluşunda çalışmıyor; sadece belgeseller hazırlıyor” örneğini veren Bildirici, şöyle yazdı:

“Özlem Gürses ise Halk TV’de tartışma programı yönetiyor ve hafta sonları da ana haberi sunuyor. Katıldığı organizasyonları düzenleyen siyasi partiler, sunduğu tartışma ve haber programlarının öznesi, kaynağı durumunda. Arada maddi ilişki olmasa da çıkar çatışması doğması kaçınılmaz.

Üstelik Özlem Gürses’in sunduğu parti organizasyonlarında araya mesafe koymadan o partinin üyesiymiş gibi konuşması siyasi parti ile özdeşleştiği görüntüsü veriyor. ‘Gönüllümüz’, ‘üyemiz’ sözcüklerini sarfeden Özlem Gürses, kadın hakları savunuculuğunun ötesine geçen bir algı yaratıyor.”

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