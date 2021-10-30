Medya Ombudsmanı Bildirici’den gazetecilere: Arkadaşlar, teke tek poz verip yanıltmayın

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, basın yapılan toplu açıklamalarda gazetecilerin bakanlarla tekli fotoğraf çektirerek, sadece kendilerine röportaj vermiş gibi haber metni yazmalarını eleştirdi.

“Meslektaşlarımız haber kaynağıyla teklif fotoğraf çektirmeyi, yıllardır başvurulan bir yöntem olduğu için sıradan bir alışkanlık gibi görebilirler. Ama tekli fotoğraf çektirip, özel görüşme gibi haber ve yazı yazmak okuru kandırmaktan başka bir şey değil. Bir de eksik bilgi verilmesini sağlıyor, oradaki durumun görülmesini engelliyor” diyen Bildirici, “Arkadaşlar, teke tek poz verip yanıltmayın” başlıklı yazısında ayrıca şunları kaydetti:

“Örneğin Milli Eğitim Bakanı Özer kahvaltıda ya da sohbet için bir araya geldiği gazetecilerle toplu fotoğraf çektirse, medyaya akreditasyon uyguladığı görüntüye yansımış olur. Zira Özer de -tıpkı cumhurbaşkanı ve diğer bakanların yaptığı gibi- Cumhuriyet, Karar, BirGün, Milli Gazete ve Evrensel gibi iktidara eleştirel yaklaşan gazetelerin temsilcilerini çağırmamıştı bu toplantılara.”

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