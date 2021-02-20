Medya Ombudsmanı Bildirici: Bahçeli'nin Gara'da şehit olduğunu duyurduğu Erhan Pekçetin ile Aydın Günel'in ismi açıklamalarda geçmiyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplatısında Gara'da şehit olduğunu söylediği MİT Yurtdışı Etnik Bölücü Faaliyetler Başkanı Erhan Pekçetin ile MİT İnsan Kaynakları Yöneticisi Aydın Günel’in isimlerinin haberlerde ve açıklamalarda yer almadığını yazdı.

Bildirici, kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Tıpkı devlet yöneticileri gibi medya da ilgilenmedi PKK’nın elindeki rehinelerle. İktidar medyası ile eleştirel medyanın büyük bölümü yok saydı bu insanları." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici yazısında şunları söyledi:

"Hiçbir açıklama ve haberdeki şehitler arasında PKK’nın 4 Ağustos 2017’de Süleymaniye'de kaçırdığı MİT Yurtdışı Etnik Bölücü Faaliyetler Başkanı Erhan Pekçetin ile MİT İnsan Kaynakları Yöneticisi Aydın Günel’in adı geçmiyordu. Ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 16 Şubat’ta partisinin TBMM Grup toplantısında sıraladığı şehitler arasında Erhan Pekçetin ve Aydın Günel’in de adı geçti. Bahçeli’nin açıkladığı 13 şehit isminin yer aldığı listede Malatya Valisi Aydın Baruş’un açıkladığı sivil vatandaş Aydın Köse’nin adı geçmiyor ve bir yabancıdan söz edilmiyor. Oysa Aydın Köse’nin Kahta’da toprağa verildiği haberleri de yayımlandı.

Bu durumda Bahçeli’nin açıkladığı listede yanlışlıklar olması olasılığı yüksek görünüyor. İHD’nin açıklamasında da Erhan Pekçetin ve Aydın Günel’in durumuna ilişkin bir bilgi yer almıyor. Medyadaki haberlerde de rehin tutulan iki MİT görevlisinden hiç söz edilmiyor."

Kaçırılan iki MİT görevlisi de öldürülenlerin arasında mı? Yoksa onlar başka bir yerde mi tutuluyorlar? Onları kurtarmak için girişimlerde bulunuluyor mu? Bunları bilmiyoruz. Yaygın medyada bunlar da sorulmuyor, araştırılmıyor. Tabii asıl neden, medyanın son yıllarda devleti yönetenleri denetleyemez hale gelmesi. Artık medya iktidarı denetlemiyor bu ülkede, iktidar medyayı kontrol ediyor.