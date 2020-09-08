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Medya Ombudsmanı Bildirici: Avukat Ebru Timtik’in ölümünden 12 gün geçti, medya ölüm oruçlarını unuttu

08 Eylül 2020 08:53

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Ölüm oruçları, Çağdaş Hukukçular Derneği davası sanıklarından Avukat Ebru Timtik’in hayatını kaybetmesinin ardından girdi yaygın medyanın gündemine. Ölümüyle ilgili haberler birkaç gün sürdü, sonra unutuldu gitti." düşüncesini dile getirdi. 

Bildirici, " Oysa ölüm oruçları bitmedi, cezaevlerinde hâlâ bedenini ölüme yatıranlar var.  Bu insanlar ölene değin haber bile olamıyorlar. Şakran Cezaevindeki mahkumlar Özgür Karakaya ve Didem Akman, 'adil yargılanma ve cezaevi koşullarının düzeltilmesi' talebiyle ölüm orucuna başlamışlardı. 3 Eylül’de hastaneye kaldırıldıklarında 198 gün olmuştu eyleme başlayalı. Yine yaygın medyanın gündeminde yoklar." değerlendirmesinde bulundu. 

Bildirici, "Maalesef bu ülkede ölüm oruçları yaygın medya görmezden gelse, hiç ilgilenmese de devam ediyor. Her ölüm gibi bu ölümler de çeşitli sorunlara tekabül ediyor. Gazeteciliğin ölüm oruçlarının ardında yatan o sorunları bulup, ilgililerin dikkatini çekerek, uyararak ölümleri engellemesi gerekli." ifadesini kullandı. 

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