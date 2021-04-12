Medya Ombdusmanı Bildirici'den RTÜK Başkanı'na: Madem uçuk rakam değil; RTÜK, Halkbank ve BİK'ten ne kadar para alıyorsun? 

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in maaş açıklamalarına ilişkin olarak, "Madem uçuk rakam değil; RTÜK, Halkbank ve BİK'ten ne kadar para alıyorsun?" diye sordu.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3.5 ay üyesi olduğum RTÜK’ün AKP'li Başkanı Ebubekir Şahin, 1.5 yıl geçmesine rağmen beni unutamamış, her yaptığı yasa ve etik dışı işte hâlâ beni sayıklıyor. Nasıl dert olduysa artık! Bugün Sabah’ta beni tarafsız olmamakla suçlamış, kendisi tarafsızmış! Ona gülemiyorum bile... Ebubekir Şahin, girişimim sonucunda Türksat’tan istifa zorunda kalınca Halkbank'tan avanta bağlanmıştı. Bankacılık bilmeden Halkbank'tan ek maaş almayı vicdanına sığdırabiliyor, etik diyor! Madem 'uçuk rakam' değil, RTÜK, Halkbank ve BİK'ten ne kadar para alıyorsun? Hadi açıkla…" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, birden fazla maaş tartışmaları aldığı ve bunun etik olmadığına yönelik tartışmalara ilişkin olarak, "Beni hedef göstermek amacıyla algı yaratanlar var. Ben bakan müsteşarıyken ne maaş alıyorsam şimdi de aynısını alıyorum. RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir" dedi.

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuşan Şahin, RTÜK dışında sadece Halkbank'tan maaş aldığını ve bunun etik olduğunu söyledi. Şahin, "Bu belediyelerde de diğer devlet kurumlarında da böyle. Çok uçuk rakamlar aldığımı söyleyenler oldu, kesinlikle doğru değil. Bu bana karşı yıpratma operasyonunun parçası. RTÜK üyeleriyle aynı miktarda maaş aldığımı söylemek istiyorum" dedi.

TIKLAYIN | RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden maaş alıyorum; bu da yasal ve etiktir